AMG GT Black Series: Den hurtigste gadebil på Nürburgring nogensinde

Den er lige så berømt, som den er berygtet. Og nu sidder Mercedes-Benz tung på Nürburgring-tronen, skriver vores partner, Boosted.dk.

Det bekræftes nemlig på Nürburgrings officelle facebookside, at en Mercedes-AMG GT Black Series har kørt banens 20,8 kilometer lange ‘Nordsløjfe’ på 6 minutter og 48 sekunder.

Det har ingen anden serieproduceret bil gjort hurtigere før. Som i, nogensinde! Mercedes’en har da også noget at have det i. Bag forhjulene ligger en 4-liters biturbo-V8’er med 730 hk og 800 Nm.

Smadrer Lamborghinis rekord

Dermed snupper Mercedes’ rekorden fra Lamborghini, der tilbage i juli 2018 kørte banen rundt på 6 minutter og 44 sekunder med Aventador SVJ.

Hvis du altså spørger Mercedes. De måler nemlig banen lidt anderledes op, end Nürburgring selv gør det.

Bilfabrikkerne har længe gjort Nürburgring-tider op på 20,6 kilometer af banen ved at starte omgangen i slutningen af sving 13 og stoppe tiden i begyndelsen af selvsamme sving. Så bliver Mercedes’ens tid 6 minutter og 43 sekunder. Over et sekund hurtigere end Lamborghini’en.