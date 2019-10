Test: AMG's monster er uden for kategori

Pakket med komfort og sikkerhed

Den er pakket med Daimler-koncernens seneste systemer for komfort og sikkerhed. På motorvejen er her et digitalt skjold rundt om bilen, der holder øje med alt, hvad der foregår foran, på siderne og bag bilen.

Firehjulstræk, der reagerer på det mindste input ved at kaste kræfterne til det eller de hjul, der har bedst fat, er standard, og testbilen har yderligere AMG-spær på bagakslen for bedre fodfæste i sving.

Her er også firehjulsstyring, der gør manøvring nemmere i byen og højfartskørsel i kurver mere stabilt, og så er her seks køreprogrammer, heraf et, hvor du selv kan indstille lyd, gearkasse, dæmpere og så videre. Der er helt vildt mange indstillingsmuligheder, men alt er logisk og simpelt bygget op, og man kan bare trykke på startknappen, sætte bilen i D og lægge fra land.

Fås med fastmonteret vinge

Som standard er her en elektronisk styret hækvinge som på en Porsche Panamera, der kan slås ned med et tryk på en knap, hvis man synes man ligner et fjols. Testbilen har en fastmonteret vinge på størrelse med en kommode, der skal sikre 35 kg ekstra downforce ved 300 km/t.

Så langt når vi ikke op i løbet af testugen, men det er heller ikke nødvendigt for at få et indtryk af den nye AMG. Den gemmer på ekstremt avancerede tekniske løsninger, men er lige så nem at køre som en A-klasse. Kan du klare dig med lidt mindre, fås en AMG GT 4-Door 43 med 367 hk fra 1.867.268 kr.