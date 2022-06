Hold dig langt væk fra den her bil

Mercedes AMG-EQS er farlig for dit kørekort

Standard yder en EQS 53 AMG 658 hk og har et drejningsmoment på 950 Nm. Testbilen har dog endnu flere kræfter, eftersom den er opgraderet med en AMG Dynamic Plus-pakke til 59.440 kr., der hæver ydelsen til 761 hk og 1.020 Nm. Det er nok til at sende den 2.655 kg tunge luksusbil fra 0-100 km/t på 3,4 sekunder og hæver topfarten fra 220 km/t til 250 km/t.

Tallene er sindssygt imponerende, men i virkeligheden føles det overhovedet ikke så hurtigt. Det er en farlig cocktail, hvis man har sit kørekort kært. Alle disse kompromisser har AMG selvfølgelig gjort for at kunne levere en bil, der trods sine knap 2,7 ton faktisk ikke er sendt helt bag om dansen på en racerbane.

Under min testuge var jeg så heldig at få lov at køre nogle runder på det køretekniske anlæg FDM Sjællandsringen. Her føles den store luksusflyder overraskende godt hjemme, og sættes bilen i køreprogrammet “Sport+”, får man en følelse af, hvordan bilen opfører sig.