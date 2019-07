Første test: Verdens kraftigste 4-cylindret motor ligger i denne Mercedes

A45 AMG har drift-mode

For at det ikke skal blive al for stift kommer A45 AMG med ’drift mode’. I stedet for at cutte alle kræfter fra forhjulene er det i stedet ESP-systemet, der sørger for at baghjulene snurrer hurtigere end forhjulene. Det betyder, hvis der er plads nok, at du kan lave vilde firehjulsdrift så længe der er dæk tilbage på fælgene.

Vi får systemet demonstreret til præsentationen af en instruktør. Drift mode virker utrolig simpelt. Aktiver drift mode, kør stille frem, drej på rattet, træd til på højre pedal og ud ryger bagenden med røg fra alle fire hjul. ESP-systemet hjælper til så at udskridningen er relativ nem at holde.