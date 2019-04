Test: Forfinet køremaskine fra AMG

A 35 trækket hovedsageligt på forhjulene

På de fugtige bjergveje på den spanske ø, Mallorca, føles bagenden meget stabil, og eneste situation, hvor den kommer i spil med let skred, er under nedbremsninger og ved vægtforskydning i sving. Med klampen i bund bider bagenden flot i asfalten takket være firehjulstrækket, og det hjælper A 35 til at nå 100 km/t på bare 4,7 sekunder.

Det meste af tiden er A 35 forhjulstrukket, men 4Matic kan sende op mod 50 pct. af kræfterne til bagakslen, når der er brug for det. Koblingen, der engagerer baghjulene, sidder umiddelbart foran bagakslen og er elektrisk mekanisk styret til forskel fra det tidligere 4Matic-firehjulstræksystem på A 45, som var elektrisk hydraulisk. Fordelen er en hurtigere tilkobling. Af andre detaljer er det værd at bemærke, at differentialet er åbent på bagakslen, og at bøsningerne i bagtøjet nu er skiftet fra gummi til stål.