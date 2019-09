Danske priser på A-Klasse plug-in-hybrid

Ekstraudstyr og premiumpakker

Skal din bil alligevel have lidt ekstra pynt, kan man fx tilvælge den større skærm til instrumenteringen til 10.448 kr. eller AMG-pakken til 25.000 kr. for et mere sportsligt look. Derudover har Mercedes-Benz samlet noget af det mest populære ekstraudstyr i pakker for at gøre det hele endnu mere enkelt.

Premiumpakken til 25.000 kr. indeholder blandt andet et opgraderet lydanlæg, den større 10,25” skærm til instrumenteringen (standard er 7”) og ambientebelysning med 64 forskellige farver.

Hvis det ikke er nok, kan man vælge Premiumpakke PLUS til 50.000 kr., som foruden al indhold i førnævnte blandt andet også giver elektrisk justerbare forsæder med hukommelsesindstillinger og panorama el-skydetag.