5 ting der gør den nye Mercedes-Benz GLA til en fed lille SUV

5 | Det er verdens stærkeste kompakt-SUV

Der er gode muligheder for at finde en GLA med tilpas kræfter til dit behov. Du kan nemlig få den med 116 til 421 hk leveret af benzin- og dieselmotorer, der alle har dobbeltkoblingtransmission som standard. En del motorvarianter fås med 4Matic firehjulstræk, som også er standard på AMG topmodellerne GLA 35 og 45 S. Senere på året forventer vi at se GLA som opladningshybrid.Vi har kørt en tur i topmodellen GLA 45 S, der har arvet alle de hurtige dele fra den vilde über-GTI A 45 S - inklusiv den voldsomme turbomotor under motorhjelmen, som pt. kan pryde sig med titlen som verdens kraftigste serieproducerede 4-cylindrede turbomotor.GLA 45 S stikker fra 0-100 km/t på 4,3 sekunder og topper ved 270 km/t. For at tøjle kræfterne er topmodellen også forsynet med AMG Performance 4Matic+ firehjulstræk med AMG Torque Control, der både fordeler kræfterne mellem for- og baghjul, og doserer dem individuelt til hvert baghjul for maksimal greb under acceleration.Hvordan det føles at give gas i en GLA 45 S må du vente med at læse om i papirsudgaven af Bil Magasinet.