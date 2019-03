5 spørgsmål til salgschefen: Hvad er planen med Mercedes´ elbiler i Danmark?

Hvordan fungerer jeres nye app, hvis man har en Mercedes E 220d og kører 2500 km om måneden i snit?

"EQ Ready appen måler ens nuværende kørselsmønster helt ned til opbremsninger og accelerationer og sammenholder det med det scenarie, hvor man for eksempel kører EQC. Derefter omregnes det til en score, som er et udtryk for, hvorvidt man ville møde udfordringer eller ej ved at skifte sin nuværende bil med en EQC. I langt de fleste tilfælde vil man kunne køre præcis på samme måde, som man gør i dag. Og for mange vil det endda være lettere, fordi de kan lade op derhjemme via en wallbox og dermed undgå turen til tankstationen."

Muligt at få sin egen Mercedes-hjemmelader

Vil man kunne købe en privat ladestander til EQC med strøm produceret af vedvarende energi?

"Vi kommer til at tilbyde flere løsninger i samarbejde med forskellige udbydere af private ladestationer. Fælles for dem er dog, at strømmen i ens egen wallbox naturligvis kun er så "grøn", som ens elleverandør kan levere. Derfor kan man som miljøbevidst forbruger med fordel skifte til den leverandør, som bedst passer til ens egne ønsker og behov."