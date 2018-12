3 elektriske SUV'er med over 400 hk

Langt om længe er Jaguar’s eldrevne SUV I-Pace kommet på markedet. Batteri-pakken på 90 kWh er gemt mellem akslerne for at sikre et lavt tyngdepunkt og en vægtfordeling på 50/50 (for/bag). Der er to elmotorer, som tilsammen yder 400 hk og massive 696 Nm.

Rækkevidden er på fornuftige 480 km efter den nye WLTP-norm. Navigationssystemet beregner altid den mest elbesparende rute til destinationen. I-Pace fås i tre udstyrsversioner og fås fra 740.880 kr.

