Se den episke video fra 1999, da Elon Musk modtager sin helt nye McLaren F1

Der var ingen forsikring på bilen

Ikke overraskende slap baghjulene grebet i asfalten, hvilket fik bilen til at spinne rundt og ramme et autoværn med så megen kraft, at bilen blev slynget op i luften.

Det meste af bilen blev smadret, selv om passagercellen i kulfiber og V12-motoren var uskadt. Elon Musk og hans kollega slap også uskadt fra ulykken på trods af at kollegaen ikke havde sikkerhedssele på.

Det næstdummeste ved historien (altså ud over den manglende sikkerhedssele) er dog, at Elon Musk ikke havde nogen forsikring på bilen, så da den skulle genopbygges, måtte han selv betale for skaderne. I 2007 valgte Elon Musk så at sælge bilen, og det skete angiveligt med en ret stor profit, så mon ikke, at han OGSÅ har tjent penge på sit ejerskab af den ikoniske McLaren F1.

