McLarens økonomi STYRTBLØDER! Fabrikken fyrer nu hver fjerde medarbejder

48 timer inden britiske McLaren ville fremlægge sine finansielle resultater for 2019, har de erklæret, at de er tvunget til at fyre 25 pct. af deres arbejdsstyrke, skriver britiske Evo Magazine.

Ikke overraskende har corona-krisen meget at gøre med faldet i indtægter. McLaren har nemlig været stærkt udfordret af, at både F1-sæsonen er blevet sat på pause, og det samme er Formula E.