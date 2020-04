DU KENDER DET! Din McLaren Senna er for slap, og du har brug for at få den tunet til 902 hk...

Vi har stadig ømme nakkemuskler og ringen for ørene efter at have kørt McLaren Senna på Ring Knutstorp sidste år. Med 800 hk, 800 Nm og en aktiv aerodynamik, der kan generere op til 800 kg downforce, er den et overbevisende forsøg på at lave verdens mest ekstreme trackday-bil med nummerplader på. Egenvægten er lige over 1.300 kg, vejgrebet er svimlende og dens præstationer burde være nok til at dække de flestes behov. For tjek lige disse data på standardbilen:

0-100 km/t tager 2,8 sekunder

0-200 km/t tager 6,8 sekunder

0-300 km/t tager 17,5 sekunder