McLaren viser deres hidtil blødeste model

Masser af komfortudstyr

Til forskel fra 720S er GT fyldt med luksusudstyr som komfortluk af bagdøren, stort Bowers & Wilkins lydanlæg med 12 højttalere og ambient belysning i kabinen. Glastaget, som er standard, fås med en elektrokromisk effekt, der kan gøre det uigennemsigtigt ved et tryk på en knap.

Som på alle McLaren er undervognen justerbar, men GT har fået særligt bløde motorophæng for at reducere vibrationerne i kabinen. Der er mere lydisolering omkring kabinen for at reducere støjen, og forsæderne er specielt polstrede for at give optimal støtte på lange ture.