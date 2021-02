Helt ny McLaren med V6'er og strøm: Bare rolig, den har stadig 680 hk

Efter 12 år med McLarens V8 er er den britiske superbilsproducent klar med en helt ny generation af både motor og grundlæggende teknik. Artura er navnet på modeller, som præsenterer mærket første V6 biler med opladningshybridteknik og et nyt grundlæggende layout.

De seneste 12 år har McLarens line-up været opdelt, så forskellen på kongen og bønderne er nem at udlede. I toppen findes special-modeller som Senna og Speedtail, mens 'bunden' hidtil har været befolket med McLaren GT og McLaren 570S. Den nye Artura placerer sig mellem McLaren GT og 720S både i effekt, præstationer og pris.

Den nye motor i Artura er en 3-liters V6 helt i aluminium med dobbelt turbo. Motoren adskiller sig fra andre V6-motorer ved at have 120 grader mellem de to cylinder-rækker. Normalt har V6-motorer 60 grader.