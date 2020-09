Eneste danske test! Vi kører den ekstreme McLaren 765LT

McLaren 765LT har skarpe køreegenskaber

Til trods for de mildest talt udfordrende vejrmæssige forhold træder en tydelig karakter frem, når McLaren 765LT åbnes mere og mere op. Særligt i bilens "Track"-mode forvandles den lynhurtige englænder til et sludrechatol – ja, det jeg prøver at sige, er, at den kommunikerer utroligt meget. Både fra rat og undervogn fortæller 765LT klart og tydeligt, hvad status er, og hvor meget mere, jeg kan presse den. "Kommunikationen" foregår mere progressivt og løbende, desto hurtigere bilen kører – ved lavere hastigheder føles marginerne mindre.Om McLaren 765LT er et match for Ferrari 488 Pista er ikke til at sige uden en direkte sammenligning. Så... det håber vi meget, kan arrangeres.