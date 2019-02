McLaren 600LT Spider er en topløs banespecialist

Hvordan kører den så?

Den er vild! Sparket i ryggen, når du accelerer fra stilstand føles endnu mere intenst end i coupéen, når du har frit udsyn til himlen og kan høre turbo-V8’eren fnyse fra udstødningsrørene i nakkehøjde.



0-100 km/t tager uændret 2,9 sekunder, men 0-200 km/t tager 0,2 sekund længere, hvilket er umuligt at mærke. Topfarten er 324 km/t med taget oppe og 315 km/t med taget nede. Ikke at vi får testet det efter i dag, hvor vi frygter sheriffen ligge på lur bag hver eneste kaktus i ørkenen bevæbnet med en lasergun og en arrestordre. Kør over 160 km/t og du risikerer en tur i spjældet på de her kanter.



I et kommende nummer af Bil Magasinet beskriver vi vores roadtrip gennem en øde ørken i den nye 600LT Spider i detaljer. Men vi kan sige så meget allerede nu, at du ikke behøver en bane for at have det muntert i den seneste McLaren. Det duer i høj grad at pille taget af modellen.



Trods sin skrappe LongTail-forvandling er den ikke ulidelig hård at køre i på almindelig vej. Det er faktisk en fornøjelse at køre med taget nede. Men den trives allerbedst med taget oppe – og bagruden kørt ned for optimal lyd - med fuld gas på en bane, hvor man udnytte de ekstremt effektive bremser, nyde præcisionen i styretøjet og mærke hvordan elektronikken med stor præcision får doseret de 600 hk ned i asfalten med svimlende effektivitet.

Læs meget mere om den nye McLaren 600LT Spider snart i Bil Magasinet.