Test: McLaren 600LT slipper vildskaben løs

Hvad står 600LT for?

"LT" står for "LongTail" og er en henvisning til McLaren F1 GTR "Longtail" racerbilen, der blev slanket, tunet og forlænget drastisk for at tilpasse sig et racerreglement og uddele tæsk på Le Mans i 1997.



McLaren har brugt navnet før på gadeversionen af føromtalte racer og i nyere tid på 675 LT Coupé og Spider. 600 er en henvisning til effekten på 600 hk fra den 3,8 liters V8 biturbomotor, som har fået 30 hk ekstra takket være en ny udstødning og ny software. I McLaren 570S yder samme motor...ja, det har du nok gættet.