Hvad?! Sælger McLaren deres hovedkvarter?!?

McLaren Technology Centre er solgt

McLaren har siden 1980'erne haft en eller anden form for hovedkvarter i Woking, England. Den seneste udsmykning af McLaren Technology Centre er formet som en stor halvmåne, har en kæmpemæssigt glasfacade og praler af en udsigt over en kunstig sø. Basen er letgenkendelig, og har medvirket i alt fra Netflix' Drive to Survive til diverse pressebilleder fra McLarens hjemmeside.

Men nu har McLaren solgt basen til en sum på lige knap 1,5 mia. kr. Den er solgt til GNL, Global Net Lease, der er et ejendomsselskab, der specialiserer i køb og fremlejning. Salget har fundet sted, fordi McLaren havde brug for de penge, der lå i ejendommen.

De havde egentlig regnet med lidt over 1,7 mia. kr., men modtog også et lån fra Bahrains nationalbank på 1,3 mia. kr.