8 imponerende biler fra McLaren

Afløseren for F1 var tænkt som en V12-centermotoriseret letvægter, men da Mercedes betalte gildet og forlangte en frontmotor for at hylde den gamle 300 SL Mågevinge, måtte Gordon Murray gå på kompromis.

En kortere Mercedes-V8 røg under motorhjelmen for ikke at ødelægge vægtbalancen. Alt på bilen skulle leve op til Mercedes’ sædvanlige kvalietsstandarder. Så trods en kulfiber-monocoque endte vægten på over 1.700 kg. Trods sine 626 kompressor-hk og et spektakulært design blev den aldrig den store succes. SLR kom senere også som roadster.

Motor V8 | 5.439 cm3 | 24V | 626 hk