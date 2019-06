Test: Mazda MX-5 er en herlig sommerbil

Kalechen kan lægges ned i et snuptag

Under den transsylvanske sol er det let at blive forblændet af en bil, men en aftentur på de smalle og snoede landeveje gennem Odsherreds bakkede moræ­nelandskab er en herlig reminder om, at MX-5’eren leverer alt, hvad du har brug for.I hvert fald hvis du gerne vil have en roadster, der kan smide toppen hurtigere end nogen superbil, villigt lystrer dit mindste vink på styretøjet og forlanger en indsats med pedaler og gearkasse for at præstere optimalt. Og det er vel at mærke uden, at du skal bekymre dig, om den lænser dit budget.