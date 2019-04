På jagt efter verdens bedste bjergvej i Mazda MX-5

Diktatorens flugtrute

Nicolae Ceaușescu frygtede, at Rumænien ville blive invaderet af Sovjet, præcis som Tjekkoslovakiet blev i 1968. Diktatoren beordrede derfor i 1970 militæret til at bygge en vej til akut troppetransport fra den nordvestlige del af landet mod syd over de transsylvanske alper.Efter 6.000 ton dynamit og 40 døde soldater stod vejen hugget ud i bjerget og klar i 1974. Den forbinder hovedvej 1 til Sibiu med landsbyen Bascov sydpå over et 90 km bjergpas i op til 2.042 meters højde.Sydpå kan man opleve ruinerne af Grev Draculas slot “Poenari” fra det 14. århundrede, men det er på nordsiden af bjerget, at køreglæden er størst. Top Gear gjorde Transfăgărășan berømt i 2009, da Clarkson, Hammond og May udråbte den til verdens bedste bjergvej. Vi starter den faceliftede Mazda MX-5 med 184 hk og tester, om det virkelig kan passe.