Mest til bilnørder: Sådan kom den allerførste Mazda MX-5 til live

Undfangelsen af Mazda MX-5

Få mennesker tænker 'amerikanerbil', når de ser en MX-5. Alligevel var det præcis her, idéen først opstod. Amerikaneren Bob Hall havde allerførst bedt den daværende Mazda-boss, Kenichi Yamamoto, om at tage en tur i en Triumph Spitfire, for at forstå, at Mazda manglede en let, åben sportsvogn.

Yamamoto var solgt, og da Mazda i 1980'erne oplevede godt med overskud, søsatte han en plan for, at få flere såkaldte 'off-line' biler på markedet - altså eksperimentelle biler, der ikke nødvendigvis skulle være økonomiske successer.

Blandt idéerne var også en forhjulstrukket, centermotoriseret cabriolet, som heldigvis aldrig nåede længere end idéstadiet.