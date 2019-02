Mazda's wankel-monster fra Gruppe B-rally

Bare navnet “Gruppe B” er nok til at få hårene til at rejse sig på de fleste bilentusiaster. Begrebet dækker over en rallyklasse fra 80’erne, hvor hestekræfterne, vingerne og turbotrykket fik lov til at gå amok.

Over en periode på fire år blev klassen vildere og vildere, og bilerne blev ustyrlige. Til sidst tog det overhånd, og klassen blev farlig for både kørere og ikke mindst tilskuere. Adskillige mennesker omkom i en række ulykker, og med ét var klassen død. Lige inden lukketid nåede Mazda at udvikle en bil, som skulle være med.

Kun syv biler kom ud og køre

Idéen til at skabe en Mazda RX-7 Gruppe B-rallybil kom i 1984 fra Mazda’s europæiske rallyteam, som havde base i Belgien.

Egentlig skulle Mazda bygge 200 gadebiler for at homologere modellen, men på grund af nogle tekniske spidsfindigheder behøvede de kun at bygge 20 stk. Det gjorde de, men de valgte kun at samle syv, mens resten fik lov til at ligge på hylden som reservedele.