Det er klasse! Mazda pirrer med nye billeder af rækkesekser med hybridteknik

Hybridvarianter med omtanke

Mazda regner med at lancere en række hybridvarianter i de kommende år. Først og fremmest et 48 volts mild-hybridsystem til deres eksisterende motorer, men på sigt også et plug-in og generator-baseret system. Disse systemer skal være drevet af en wankelmotor, Mazda vil udvikle specifikt til formålet.

Tanken er at vurdere, om markedet vil have mest gavn af meget, mellem eller lidt elektrificering, set fra et forureningsstandpunkt. I korte træk betyder det, at jo mere ren og integreret elektriciteten i landet er, jo mere elektrificeret er den Mazda, der lander.

I lande som Danmark med en stor andel af elektricitet produceret af vedvarende energikilder og et ekspanderende ladenetværk kan man altså forvente, at wankel-motoren vil kunne agere som sekundær generator til lange ture, hvor opladning ikke er mulig.

Når dette er undervejs samtidig med nyhederne om milde hybrider og rene benzinmotorer, så er målet formegentlig ikke, at vinke endegyldigt farvel til de motorer, der udelukkende er forbrændingsbaserede.