Er du klar til Mazda's nye elbils-crossover? Vi har den danske prisliste klar!

Rækkevidde på kun 200 km

Japaneren har et batteri på 35,5 kWh. Det giver MX-30’eren en rækkevidde på 200 km efter WLTP-normen. Rækkevidden er lidt i den lave ende sammenlignet med, hvad andre bilfabrikanter tilbyder.

Mazda har valgt den mindre batteristørrelse, da det er mindre miljøbelastende end at producere et større batteri, og de vurderer, at det opfylder mange menneskers daglige transportbehov.