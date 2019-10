Mazda lancerer sin første elbil

Kun 200 km på en opladning

Mazda MX-30 har en batterikapacitet på 35,5 kWh hvilket giver den en rækkevidde på ca. 200 km efter WLTP-normen, hvilket er en del under hvad mange af konkurrenterne kan tilbyde.

Men Mazda mener, at det er rigeligt, og læner sig op af en europæisk undersøgelse, der fortæller, at en gennemsnitlig europæisk bilist tilbagelægger 48 km hver dag.

Indvendigt har Mazda forsøgt at skabe en luftig atmosfære ved hjælp af en ”svævende” midterkonsol. Mazda MX-30 er udviklet af bæredygtige, miljøvenlige materialer. Meget af læderet er erstattet af et vegansk alternativ, og miljøvenligt forarbejdet kork på midterkonsollen.

Batteriet er integreret i karrosseristrukturen på en måde, så den generelle karrosseristivhed øges.

Får en kunstig lyd

Derudover har Mazda tænkt på, at lyden har betydning for førerens oplevelse af accelerationen og hastigheden. Derfor har Mazda elektronisk skabt et diskret lydbillede inde i bilen, der varierer alt efter, hvordan speederen betjenes.