Mazda kigger på miljøpåvirkning over hele bilens levetid

Samme forureningsgrad som Mazda 3

Christian Schultze, der er chef for Mazdas forsknings- & udviklingsafdeling i Europa, forklarer, at batteriet har en “ansvarlig” størrelse i forhold til CO2-udledning. MX-30’s lille batteri betyder, at den forurener det samme som en Mazda 3 dieselbil baseret på hele bilens livscyklus.

Mazda-chefen fortæller, at selv hvis batteriet skal udskiftes efter ca. 100.000 miles, svarende til 160.000 km, vil den samlede forurening for MX-30’erens livscyklus stadig tilsvare en Mazda 3 dieselbil.