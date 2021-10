Mazda introducerer to helt nye modeller

Mazda lancerer SUV med 6 cylindre

I løbet af det kommende år vil Mazda lancere en helt ny model på det europæiske marked. Modellen hedder CX-60, og under motorhjelmen findes de største nyheder: Her kommer en sekscylindret forbrændingsmotor til at udgøre hjertet af en mildhybrid-drivline, der kan fås i både benzin- og dieselvarianter. CX-60 lanceres også i en plug-in-hybrid, der skubbes af lige dele 4-cylindret benzinmotor og el.

CX-60 lanceres også i en variant med tre sæderækker og syv sæder, som Mazda kalder for CX-80. Den lanceres en rum tid efter CX-60. Hele molevitten bygger på en ny arkitektur, der egner sig specielt til store biler. Rygterne siger dog også, at den 6-cylindrede har kurs mod gabet på en ny, baghjulstrukket Mazda6.