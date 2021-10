Vidste du: Den lækreste konceptbil var også wankelmotorens dødsstød

Inspireret af Le Mans-sejr

Mazda spiller med Furai på den tangent de også gjorde, da mærket vandt den første japanske sejr ved Le Mans i 1991. Her bar vinderbilen nummeret 55, og som en hyldest til den sejr, var Furai udstyret med samme nummer.

Selv om ambitionerne for Furai forblev som konceptbil, så var der blandt designerne et håb for, at Mazda i begrænset udstrækning kunne masseproducere bilen, enten som Le Mans-racer, eller tilpasset til gaden. Bilen nåede da også at få en fanskare, og har du spillet eksempelvis Gran Turismo eller Forza Motorsport i perioden, kender du måske også bilen.