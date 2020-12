Mazda donerer 50 sportsvogne til pandemiens krigere

Mazda Heroes

Mazda I USA har fundet på en alternativ måde at takke dem, der har gjort noget ekstraordinært af egen fri vilje under coronakrisen. De leverer nemlig i øjeblikket Mazda MX-5'ere til de 50 af de personer, der var uselviske nok til at blive nomineret som Mazda-helt.

På mazda.com findes nu en række videoer, der beskriver, hvad nogle af heltene har gjort.

Størrelserne på de nomineredes indsatser varierer: Én lærer omdannede stuen til en visir-fabrik, mens en anden, mere stædig lærer, sikrede elevers undervisning ved selv at levere lektier.