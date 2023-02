Hvad tænker Mazda egentlig på?

Mazda ser fremtid i dieselmotoren

For at finde ud af, hvad præcis Mazda ser i dieselmotoren, udspurgte vi manden i spidsen for udvikling af drivliner i Europa, Heiko Strietzel, der var med til pressepræsentationen af CX-60 med den såkaldte e-Skyactiv D i Barcelona.

For det første forklarer Heiko, at Mazda har fundet frem til, at dieselmotorer er den mest effektive måde at forbrænde på. Han forklarer også, at der stadigvæk er mange steder, hvor forbrændingsbiler bruges. "Så hvis Mazda vil lave en forskel i samfundet med at formindske CO2 -udledningen, så er vi også nødt til at have fokus på dieselmotoren," fortæller han til Bil Magasinet.

En helt anden mulighed, som Heiko nævner at Mazda har stor interesse i, er e-fuels - altså brændstof, der er skabt ved at udvinde CO2 fra atmosfæren, hvilket i sidste ende gør, at brugen af brændstoffet resulterer i nul tilføjet CO2. Bil Magasinet har holdt øje med brændstoffet, der nu får opmærksomhed fra flere, profilerede bilmærker.