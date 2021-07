Mazda CX-5 er tørstig

2,5-motoren har automatisk cylinderfrakobling, så den kan køre på to cylindre, når man cruiser med lav belastning – det skulle gavne brændstof­økonomien. Den er opgivet til 13,2 km/l, som er et forholdsvis højt forbrug for klassen, hvilket igen afføder en forholdsvis høj årlig afgift. Til gengæld er det let at opnå forbruget i virkeligheden.

Der er angiveligt ikke ændret på den 6-trins automatgearkasse af den konventionelle slags, men det virker som om, den fungerer bedre, end vi hidtil har oplevet. Skiftene er blødere og ­falder mere præcist i forhold til køremåden.