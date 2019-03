Verdenspremiere på helt ny Mazda i Genève

Platformen deles med den nye Mazda 3, og for at understrege det mere crossover-agtige look er her øget frihøjde og kraftige plastskærme.

Motorprogrammet kommer til at bestå af to 2,0-liters benzinmotorer samt en 1,8-liters diesel. Benzinmotorerne assisteres af et 24V mildhybridsystem, kaldet M-hybrid, hvor bremsekraftenergi lagres i et lithium-ion batteri for senere at blive genbrugt. Mazda CX-30 vil også kunne fås med firehjulstræk.

Genève Motor Show 2019 er åbent for publikum fra den 7. og frem til den 17. marts 2019.