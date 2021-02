Mazdas storsællert opdateres: Mere udstyr, lavere pris

Nyt i motorrummet

CX-5 er udstyret med SkyActiv-G motoren, uden turbolader. Lanceringen i 2017 tilbød 2,0-motoren med 165 hk, og var man tørstig efter mere, lancerede Mazda 2,5-liters-varianten kort tid efter. Herfra har man i Danmark kunnet følge med, når Mazda på det amerikanske marked spændte turboladere og kompressorer på deres motorer. Man har dog aldrig kunnet få motoren på det danske marked.

Desværre ser det ud til at fortsætte sådan, for opdateringen indeholder ingen turbolader. Motorkataloget er dog blevet opdateret: Udover SkyActiv-G motorerne på 2,0 og 2,5 liter, fås Mazdas 2,2 liters dieselmotor nu også med forhjulstræk, i stedet for kun firehjulstræk. Det er en mindre forskel, der lover bedre brændstoføkonomi og mindre vægt til den store SUV.

Benzindrivlinerne har også fået det, Mazda kalder en 'optimering': Gearskift og motorrespons bør føles mærkbart hurtigere, og det kan umuligt skade Mazda CX-5's omdømme som sportslig SUV. Mazda siger også, at det skulle give bedre benzinøkonomi, og det kan heller ikke påklages.