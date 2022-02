Tag plads i en stor, veludstyret og solid stationcar – der er kun én ting du skal vide inden du køber

Typisk oplever kunderne, at der ­pludselig er for meget olie på bilen

Hos Mazda Danmark forklarer PR Manager Jannik Olsen, at problemerne skyldes manglende service.

”Når vi ser disse skader, er det oftest i forbindelse med, at service ikke er udført rettidig, eller at der er anvendt olie af en for ringe kvalitet. Det bedste råd, vi kan give, er at gå efter en bil, der er serviceret efter fabrikkens foreskrifter. Det vil sige, at serviceintervallerne skal være overholdt, og der skal være anvendt olie med de korrekte specifikationer. Alle Mazda-modeller er omfattet af vores elektroniske servicebog, hvilket gør det let at kontrollere, hvordan bilen er serviceret gennem sin levetid.”

Leder du efter en brugt diesel, så bør du vælge en bil, som kun har kørt lange ture. Og hvis du kører kortere ture, så tag en benziner.

Resten af bilen er generelt solid

Mazda 6 har tidligere haft et ry for at ruste meget, og det er altid en god idé at gå efter en bil, som allerede er undervognsbehandlet. Når det er sagt, er rust ikke et stort problem længere. Altså hvis du ser bort fra den meget tynde lak, som alle biler lader til at være udstyret med. Stenslag kan på sigt udvikle sig til rustpletter.

Nogle kunder har klaget over, at navigationssystemet, som leveres af TomTom, kan virke forvirrende og ligefrem stedblind. Ellers er der ikke de store elektriske problemer eller udfordringer i kabinen, som er rummelig og komfortabel.

Da brugtpriserne er lavere end mere populære konkurrenter, kan der være mulighed for at få meget bil for pengene, og de fleste Mazda 6 er proppet med udstyr. Men undgå dieselen.