Mazda 3 snart i DK – her er priserne

Priserne begynder ved 250.000 kr.

Skal der stå en Mazda 3 i din indkørsel, skal du som minimum have 250.000 kr. op af lommen. Billigste Mazda 3 er en 2-liters benzinvariant uden turbo, der yder 122 hk, og har 6-trins manuel gearkasse. Prisen på de 250.000 kr. er gældende uanset, om man vælger sedan- eller hatchback-karrosse.Ved lanceringstidspunktet i slutningen af marts er der også en dieselvariant på programmet. Skyactiv-D har en motor på 1,8 liter, 116 hk, 6-trins manuel gearkasse og en frapris på 274.000 kr.Senere vil Mazda's nye og meget spændende Skyactiv-X-motor lanceres. Motoren forsøger at forene det bedste fra en dieselmotors energieffektive forbrænding i en benzinmotor. Motoren, der kører på benzin, bruger fortsat gnisten fra et tændrør til at skabe eksplosionen i cylinderen, men en ny tilgang til højkompression sikrer en mere ensartet forbrænding og bedre udnyttelse af brændstoffets energi.

Mazda 3 Skyactiv-G 2,0



Sense 250.000 kr.

Sky 262.000 kr.

Cosmo 287.000 kr.



Mazda 3 Skyactiv-D 1,8

Sky 274.000 kr.

Cosmo 299.000 kr.