Hold dig fra automatgear

Det gode indtryk holder, indtil du stifter bekendtskab med automatgearet, som ikke holder samme niveau som resten af bilen. Med tøvende gearskift og en lidt famlende tilkobling kommer man langt væk fra den involverende køreoplevelse i en Mazda 3 med manuel gearkasse.

Ud over at dén konfiguration sparer dig for 25.000 kr. og forbedrer det opgivne forbrug fra 16,4 til 17,9 km/l, så øger det markant køreglæden at røre i gryden med små håndledsvrik frem for at lade automatikken udføre arbejdet med moderat entusiasme.

Det er faktisk den eneste og største anke efter en uge i Mazda 3: Uden turbo skal Mazda’s momentsvage 2,0-liters motor holdes til ilden for at præstere, og dén opgave løser automatgearkassen desværre ikke tilstrækkeligt overbevisende.



Vi synes