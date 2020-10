BIL MAGASINET TESTER: Kæk Mazda virker lidt stakåndet

Det sidste er gjort ved at parre den 90 hk-variant af den velkendte 1,5-liters benzinsugemotor med en starter/generator, der oplader et 24-volts batteri med bremseenergi. Den bruges til at drive bilens elektronik og hjælper motoren med et skub, når der kobles til og accelereres.

Drivlinen skuffer lidt i Mazda 2

Dertil en 6-trins manuel gearkasse i stedet for den gamle med fem trin. Det giver bilen et overgear på motorvejen. Det lyder alt sammen fint nok – især når du ser Mazda 2 runder 100 km/t på under 10 sekunder. Men i praksis føles bilen træt og fodslæbende.