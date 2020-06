Mærkeligt! Mazda bygger ny racerbil, som kun bliver mulig at køre digitalt...

Koncept med kæmpe vinge

Ikke desto mindre bliver Mazda ved med at sige, at wankelmotoren ikke er død. De udvikler stadig på den, og forventer at reintroducere den på et tidspunkt.

Hvornår siger Mazda derimod ikke noget om. Da man lancerede konceptbil RX-Vision, på biludstillingen i Tokyo i 2015, troede mange, at den var nært forestående, men endnu holder Mazda blot fast i, at man fortsat udvikler på teknikken.

Nu puster man så til interessen ved at lancerer den gamle RX-Vision konceptbil i en virtuel udgave, ombygget til GT3-udtryk med bredere skærme, ekstra luftindtag og kæmpe hækvinge.

Bilen er udelukkende skabt digitalt, og kan allerede nu downloades, så du kan køre den hjemme i stuen, hvis du har spillet Gran Turismo Sport til PlayStation.