Kan du huske denne kuffert på hjul?

Enter Mazda Suitcase Car

Mazda skuffede ikke. Måske fordi der ikke var nogen at skuffe. Men Suitcase Car blev født alligevel, og gjorde med sine 33 kubikcentimeter og 1,7 hk verden til et bedre sted at være. 'Bilen' er baseret på en Samsonite-kuffert, og har et sæde, en benzintank, en motor og tre hjul.

Idéen var originalt til flyveture: Du trak i startkablet, så snart du samlede 'bagagen' op fra båndet, og dermed var fri for at karambolere med taxi, bus eller billeje, når du var landet. Med en rækkevidde på omkring 2 timer, og en tophastighed på 43 km/t, kunne du altså nå fra Kastrup Lufthavn til Næstved på en fuld tank.