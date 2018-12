Her er Mazda-sportsvognen, du sikkert ikke anede eksisterede

I slutningen af 50'erne var ét ord på alle de store bilfabrikkers læber: Wankelmotoren. Alene navnet giver en snert af mystik over begrebet, og meget få mennesker forstod dengang, hvordan denne nye motortype rent faktisk fungerede.



Den tekniske viden var da også ligegyldig, for tyske NSU, som gjorde, hvad de kunne for at udvikle motortypen, lovede nemlig vibrationsfri motorgang og masser af kræfter fra få kubik. Løfterne fik flere andre bilfabrikanter til at gå i dialog med NSU. En af dem var japanske Mazda, som indgik en aftale med NSU om, at de også måtte udvikle på teknikken, så længe at begge fabrikanter kunne lære af hinanden undervejs.