Ham her fortjener en medalje! Redder fremmed mands Mazda RX-7 fra oversvømmelse

Tilhørte brødre

Som det ses på billederne, stod der mange andre biler rundt om Mazda’en. Her i blandt en BMW 7-Serie og en Ferrari 360 Modena.

RX-7’eren og Ferrari’en viste sig at tilhøre to brødre, som senere ankom til p-huset for at køre bilerne væk på en autotrailer, da det gik op for dem, hvor højt vandet stod i p-huset.

Heldigvis for dem, var Mazda'en allerede i sikkerhed, så de kunne koncentrere sig om Ferrarien. Det var samtidig heldigt, for Mazda’en, var kun forsikret med den lovpligtige ansvarsforsikring. Var den gået tabt på grund af vandet, havde ejeren derfor tabt mange penge, som netop var brugt på lakering og en nybygget motor, fremgår det af et Facebook-opslag fra ejeren, som Austin senere fandt frem til.