Galleri: Her er nogle af de sjoveste biler, vi så på Gavnø-træffet

En Chevrolet SSR er et eksempel på en, der har forstået essensen af at misforstå. Pickup-truck'en er udstyret med et foldetag og et lad, der egentlig fungerer mere som gigantisk bagagerum.

Motoren er dog ikke til at misforstå: Der står enten 5,3 liter eller 6,0 liter og V8 på registreringsattesten, og begge producerer over 390 hk. Så kan tilmed du få den på papegøjeplader.

Du kan læse om flere vanvittige varebiler her