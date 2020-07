FØRSTE TEST: Mazdas elbil bliver billigere end ventet

Er den kvik?

Ja, absolut. Med 145 hk og et konstant moment på 270 Nm er her masser af power og mulighed for kvikke accelerationer ved grønt lys.

Hvor langt kan den køre på en opladning?

Den kan køre 200 km. Det lyder måske ikke af meget, men MX-30 kører videre på samme trend som Honda e, hvor man frivilligt monterer et batteri med begrænset kapacitet.

Pointen er, at der ikke er nogen grund til at slæbe rundt på et tungt og dyrt batteri, hvis man alligevel kun kører i byer og andre områder, der er egnet til en elbil.

Fordelene er lav vægt, dynamiske køreegenskaber, lydløs og glidende kørsel, ingen lokale emissioner, billig drift og at det bliver meget nemmere at parkere en elbil i fremtidens byer end en fossilbil.

Ulempen er, at bilen ikke er egnet til lange ture medmindre man accepterer at planlægge med opladning undervejs.