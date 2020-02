Første test: Mazda vil levere dig mærkets mindste hybrid til kun 159.000 kr.

Hvor er vi?

Vi er taget til Athen for at teste den nye Mazda 2 på snoede kyststrækninger og skarpe hårnålesving ved Ægæerhavet.

Bil Magasinet var inviteret af Mazda Danmark.

Hvad er nyt?

Den opstrammede Mazda 2 fås frem over kun med én 1,5-liters Skyactive G-benzinmotor, der yder 90 hk og dertil hørende manuelt 6-trins gearkasse. Dermed siger vi farvel til automatgear og de to andre motorvarianter fra den nu gamle Mazda 2 med hhv. 115 hk og 75 hk. Som noget nyt suppleres motoren af et 12V mildhybridsystem, der sætter skub i accelerationerne ved igangsætning og når start/stop funktionen aktiveres. Du mærker ikke noget til mildhybridsystemet under kørslen, men du mærker til gengæld en mindre gevinst på forbruget, som er faldet fra 17,5 km/l til 18,9 km/l (WLTP). Mazda har desuden videreudviklet på deres nørdede G-vector-system, der nu hedder GVC+.

Hvordan kører den nye Mazda 2?

Finjusteringen af tyngden i styringen med GVC+ giver en umiddelbar hurtigere respons og stabilitet, der gør den mere sporsikker og sjov at føre gennem kurverne. Selv om den manuelle gearkasse byder på seks trin, føler man ikke det store behov for at gøre brug af sjette gear, som mere er et motorvejsgear, og bilen tager hurtigt fra i lyskrydsene med kvikke accelerationer.