Første test: Mazda kører endelig på el

Dét der er da ikke en ny bil?

Ikke ved første øjekast, men under huden gemmer sig Mazdas første elbil, nogensinde. Prototypen her er den nye MX-30 men i CX-30-forklædning. Køredynamisk er den dog så tæt på færdig som den kan blive og giver et godt billede af, hvordan den færdige model vil opføre sig på vejen.





Så hvordan kører den?

Den største overraskelse bag rattet er måden, som MX-30 leverer kræfterne på. Modsat mange elbiler på markedet i dag føles MX-30 en smule mere raffineret og accelerationen lidt blødere. Der virker ikke til at være for få kræfter men leveringen af dem er mere flydende. Doseringen af kræfterne er godt hjulpet på vej af lydbilledet, hvor en dyb rumlen flyder ud ad højtalerne ved let speedertryk og stiger i frekvens jo hårdere vi træder. Det giver en god fornemmelse af, hvor mange kræfter vi bruger samt hastigheden.