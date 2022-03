17 cm længere mellem akslerne end CX-5

Under gulvet ligger et batteri på 17.8 kWh, der giver en elektrisk rækkevidde på 63 km. Det officielle brændstofforbrug (WLTP) er opgivet til 66,7 km/l, hvilket rigeligt bringer den under de 50 g i CO2-udledning, som er den magiske grænsen for den særlige afgiftsrabat. Opladning af batteriet sker med op til 7,2 kW.

Med en længde på 475 cm og en akselafstand på 287 cm er CX-60 hele 20 cm længere end CX5 (455 cm), med hele 17 cm længere mellem akslerne, så CX-60 bliver en stor og rummelig bil. Bagagerummet er på 570 liter eller 1.726 med sæderne lagt ned, og så må hybridmodellen trækker 2.500 kg på krogen.

Designet er her tilpasset den nye platformarkitektur med de ændrede proportioner det giver at have motorer og gearkasse liggende på langs foran og baghjulstræk. Udhængene for og bag er korte, mens fronten og akselafstanden er lang. Indvendigt er CX-60 designet og designet ud fra de kendte traditioner for Mazda førermiljø.