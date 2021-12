Næste Mazda 2 ligner i mistænkelig grad en Toyota - og det er der en årsag til

Velkendt hybridteknologi fra Toyota

Med en 3-cylindret 1,5-liters benzinmotor uden turbo og en elmotor kæmper Mazda 2 Hybrid sig op på ialt 116 hk, der resulterer i en accelerationstid fra 0-100 km/t på 9,7 sekunder og en topfart på 175 km/t.

Med hybridteknologien fra Toyota Yaris kører Mazda 2 Hybrid ved blandet kørsel mellem 25 og 26,3 km/l.

Ved igangsætning starter bilen automatisk på el, og hybridsystemet veksler automatisk mellem benzin- og elmotoren. Gearkassen er den trinløse E-CVT gearkasse fra Toyotas hybridbiler.

Når du løfter foden fra speederen eller træder på bremsepedalen, begynder regenereringen af batteriet. Dermed omdannes den kinetiske energi til elektrisk energi, der lagres i batteriet til senere brug. Ved hjælp af en motordrevet generator, kontrolleres og styres batteriet kontinuerligt, hvilket gør at bilen ikke behøver lades via en ekstern strømkilde.

Den konventionelle hybrid får ingen ekstra fradrag i registreringsafgiften som plugin-hybriderne, fordi den har et CO2-udslip på over 50 g/km. I vores test har det dog været muligt at opnå det relativt lave angivne forbrugstal for Yaris Hybrid i virkelighedens verden, så det vil givet vis også tælle til Mazda'ens fordel.