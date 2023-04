Hvad i alverden sker der: En gejlet sneplov?

Hvad sker der?

På Bil Magasinet kan vi lide skøre biler, og den her er årets mest bizarre. Derfor bliver det et thumbs up herfra!

For rutinerede læsere af magasinet kan jeg sammenfatte mit indtryk af den nye Maxus med, at den er Kinas svar på gardinbussen fra helvede, Ssangyong Rodius: Fylder enormt meget i landskabet og vinder ingen skønhedskonkurrencer, men er ikke helt uden charme (okay, Rodius VAR uden charme, men lad den nu hvlie i fred).

Fra arkivet: Bachmann anmelder Gardinbussen fra Helvede: Ssangyong Rodius Camper

Hvad er det for en bil?

Maxus Mifa 9 er en fullsize MPV til lille kørekort, der fås med syv eller otte sæder.

Den er baseret på en nyudviklet, skalerbar platform for elbiler og har et 90 kWh ­batteri i ­bunden fra den kinesiske batteriproducent CATL, som også leverer til blandt andet Ford og Tesla. Batteriet kan lades i tre faser med 11 kW hjemme og op til 80 kW i lynlader; i vores test kom vi ikke over 67 kWh i ladeeffekt, og det imponerer ikke i 2023.

I elektronikrummet fortil er her en elmotor, der driver forhjulene, og en standardmonteret varmepumpe, som fungerer lidt bedre end i SUV'en Maxus Euniq 6, som min kollega Juul testede fornylig.

Jeg er dog ikke imponeret over mærkets uvane med, at der er fodkoldt i deres biler. Efter to timer på tværs af Danmark i temperaturer under fem grader var jeg kold, da jeg nåede frem, og det bør ikke være tilfældet, når der er varmepumpe. Det 3-zones klimaanlæg stod på Auto og 25 grader, og kabinen var tempereret inden afgang,