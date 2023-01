Det gik skævt fra starten - og så blev det værre

Maxus stormer frem

Det kinesiske mærke Maxus kom til Danmark i 2020 og har ekspanderet i heftigt tempo: Fra enkelte forhandlere, en personbil og et par varebiler er man i dag oppe på 33 danske forhandlere, to personbiler og flere på vej, en med spænding imødeset pickup og et fuldt program af varebiler. Alt er eldrevet og med 5 år/100.000 km garanti.

Den seneste model er en SUV med navnet Euniq 6. Den ser godt ud, men en pris på over 400.000 kr. lægger et vist pres fra starten, hvor det allerede går skævt første morgen under testen: Den store tablet i midterkonsollen fryser og nægter at tage imod input, før bilen har fået lov til at stå urørt i fem minutter. Infotainmentsystemet er besværligt at tilgå og kræver adskillige tryk, så du bruger Apple CarPlay, der af og til kan tilkobles med et kabel.